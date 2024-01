Futsal serie a2. La Dozzese riparte,. Grosseto stecca

Dozzese

6

Atlante Grosseto

2

DOZZESE: Sangiorgi, Lefons, Drago, Badahi, Conti, Arellano, Fuentes, Kakà, De Lollis, Manueli, Golinelli, Kasimi. All. Vanni.

ATLANTE GROSSETO: Tamberi, Baluardi, Zanella, Gianneschi, Falaschi, Inguez, Chisci, Brunelli, Lessi, El Johari, Imperato, Liburdi. All. Izzo.

Arbitri: Polizzi e Cristiano.

Reti: 2’ pt Lefons, 7’ pt Kakà, 14’ pt Kakà, 18’ pt Zanella, 4’ st Badahi, 8’ st De Lollis, 10’ st El Johari, 14’ st Drago.

La Dozzese Futsal, nella prima giornata di ritorno del campionato di serie A2, si è presa un importante vittoria con l’Atlante Grosseto. Un’affermazione mai in discussione, i padroni di casa hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco e del match, dall’altra parte la formazione ospite ha provato a non darsi per vinta, ma non c’è stato niente da fare.

Per i ragazzi di Vanni sono andati in gol il solito Kakà (2), Lefons, Badahi, De Lollis e Drago. Nel prossimo match la Dozzese giocherà sul campo del Potenza Picena.