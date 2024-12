Futsal. Un bel Versilia sconfitto di misura. Continua l’ascesa del Massarosa

Serie B. Il grande cuore non basta al Versilia, superato 5-4 dal Villafontana, ad appena 20 secondi dalla fine. Così valgono solo a fini statistici la bella tripletta di Gambino ed il centro del rientrante brasiliano Pitondo. "C’è tanto rammarico – conferma Matteo Paperini –; una partita molto combattuta, in cui abbiamo tenuto testa fino all’ultimo alla prima della classe". Classifica: Villafontana e X Martiri 17; Boca Livorno e Mattagnese 15; Versilia, Torrita e Bagnolo 12; Italgronda Prato 11; Arpi Nova Campi Bisenzio 9; Real Casalgrandese 8; Balca Poggese 6; Sangiovannese 3.

Giovanili. Turno avaro di soddisfazioni per il Versilia. La Under 19 perde 2-0 contro Prato. La Under 15 perde 3-2 contro la Rondinella (Casarino 2) e cade anche la Under 17 contro Bellaria (Balog 2, Maggi 2, Zerini).

Serie C2. Il Futsal Viareggio fa 3-3 contro la Toringhese (Laras, Francini, Gemignani) mentre continua l’ascesa in classifica del Massarosa/Family Service. Contro la Slac è 3-1 firmato Pagano 2, Gennai. "Missione compiuta – commenta Matteo Panconi –; dovevamo vincere, per riuscire a tornare in zona playoff, e l’abbiamo fatto". Classifica: Five to Five 19; Massa 16; Slac e Quattrosquadre 13; Massarosa/Family Service 12; Futsal Viareggio e Toringhese 11; Scintilla 9; Virtus Maremma, Elba 97 e Deportivo 6; Hellas Livorno 0.

Femminile. Ancora una volta i dettagli non permettono all’Atletico Viareggio di abbandonare il fondo della classifica. Contro il San Giovanni non bastano Giubbolini 2, Giorgetti e Blumetti, per evitare il 4-5 finale. "È stata una partita equilibrata e ricca di occasioni. Purtroppo abbiamo colpito tre legni". Classifica: Montebianco Prato 18; Il Decoratore Pistoia e Firenze 15; Pantere e Follonica-Gavorrano 11; Worange Pistoia e L’Alter Ego 10; San Giovanni 7; Rione 6; San Giusto 5; Elba 97 4; Atletico Viareggio 0.

