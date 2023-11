FUTURA. Marchetti e Tempestini al collegiale azzurro

Ginevra Marchetti e Margherita Tempestini sono state convocate dalla direttrice tecnica dell’Italsincro, per prendere parte ad un collegiale della Nazionale "juniores" fissato in Liguria. In un momento in cui anche le società sportive del territorio si trovano a dover fare i conti con i risvolti dell’alluvione, qualche motivo di soddisfazione è arrivato dal sincro. Le due sincronette della Futura avevano già ben figurato nel corso della scorsa stagione. Marchetti era poi stata convocata anche in passato per alcune competizioni internazionali, riuscendo a tornare a Prato con una medaglia. E Patrizia Giallombardo, allenatrice delle selezioni azzurre, ha incluso anche la giovane atleta montemurlese e la compagna di squadra nell’elenco delle convocazioni: le ragazze dovrebbero restare a Savona sino a venerdì prossimo.