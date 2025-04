Futura può festeggiare. L’Under 16 è campione

Primo titolo “dell’era Menconi“ per il Futura Ceparana femminile del presidente Augusto Vallese che al palazzetto dei Prati di Vezzano ha conquistato il titolo territoriale del Levante Under 16, torneo con 22 squadre spezzine e del Tigullio. Dodici vittorie su dodici incontri e soli tre set persi lo splendido cammino delle ceparanesi. Nella finale in gara unica le ragazze di coach Menconi, coadiuvato dal secondo Gaia Battistini, hanno battuto 3-0 la Scuola Pallavolo Spezia dei tecnici Boschi e Di Rauso con parziali di 25-16, 25-11 e 25-17. Hanno dato vita ad una bella e combattuta partita, seguita da un numeroso e festoso pubblico che ha incitato entrambe le formazioni. L’hanno spuntata le ceparanesi, squadra quadrata e tecnica, mentre le spezzine hanno espresso buone individualità, ma sono incorse in frequenti errori sotto rete che hanno permesso alle giovani del Futura di festeggiare un titolo che mancava dalla stagione 2020-21, con la Under 19. Dopo la partita c’è stata la consegna delle medaglie e del gagliardetto di campione territoriale da parte del neo presidente del comitato territoriale del Levante Flavio Federici. Queste le campionesse: il capitano Luna Cella, Keoma Battistini e Alice Pizzeghello palleggiatrici, le bande Anita Caruso, Rachele Di Negro e Aurora Barbieri, i centrali Joana Zhivani e Linda Moggia, l’opposto Angelica Vocale ed i liberi Aurora Tonelli e Maya Simonelli.

Ilaria Gallione