"Futura trionfa al Memorial Egidio Giannoni: quattro medaglie e il podio nella staffetta mista"

Pochi giorni fa è andata

in archivio a Livorno la Coppa Toscana di nuoto, valida per la ventunesima edizione del "Memorial Egidio Giannoni". In vasca sono scesi anche i nuotatori e le nuotatrici della Futura, che hanno conquistato quattro medaglie spingendo

il club sino alla quindicesima posizione della classifica generale delle società (mettendo insieme 205 punti complessivi). Il miglior risultato è arrivato indubbiamente dalla staffetta 4X50 misti: Leonardo Giusti, Alberto Paoli, Niccolò Barni ed Alessio Rrotani sono saliti sul gradino più alto del podio.