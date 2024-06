Gabbrielleschi d’argento. Altra medaglia all’Europeo. Sul podio la staffetta mista

Nuova medaglia per Giulia Gabbrielleschi agli Europei di fondo di Belgrado 2024. Stavolta è d’argento ed è stata conquistata con il Team Event azzurro, la staffetta 4x1500 metri mista. Senza Acerenza e Paltrinieri, con Ginevra Taddeucci, Andrea Filadelli e Marcello Guidi, Gabbrielleschi, che ha disputato un’eccellente prima frazione, è salita sul secondo gradino del podio, dietro l’Ungheria ma davanti alla Francia. Il massimo che si poteva ottenere. Per l’atleta pistoiese, che il prossimo 24 luglio spegnerà 28 candeline, un’altra medaglia dopo il bronzo vinto nella 10 chilometri, che va ad arricchire un palmares di assoluto prestigio. Per quanto concerne soltanto il nuoto in acque libere, basti pensare ai 2 argenti mondiali (staffetta mista 4x1.5km a Doha (Qatar) 2024 e staffetta mista 5km a Gwangiu (Corea del Sus) 2019; ai 3 bronzi iridati (5km Budapest 2022, staffetta 4x1500m mista Budapest 2022 e staffetta mista 5km Balaton 2017. E ancora all’oro continentale (staffetta mista 5km Budapest 2021); agli argenti europei (5km Budapest 2021 e 10km Glasgow 2018); al bronzo continentale (5km Roma 2022). All’argento nella 10km alle Universiadi di Taipei (Taiwan) 2017 e all’oro nella Traversata dello Stretto di Messina 2020, agli ori nella 10km ai Campionati italiani (10km Genova 2018; Bracciano 2017), all’oro nella 5km (Bracciano 2017). "Giulia è stata brava, considerando che non può essere al massimo della condizione visto l’intenso periodo di allenamenti in altura – il commento del suo tecnico, Massimiliano Lombardi –: ha nuotato una buonissima prima frazione. Quest’ennesima medaglia internazionale, la conferma tra le grandi della disciplina". Gioia è stata espressa pure dal presidente della Nuotatori Pistoiesi, società nella quale è cresciuta, è tesserata e si allena (è tesserata anche per le Fiamme Oro Napoli, ndr), Giancarlo Lotti. "Giulia è un orgoglio cittadino e della nostra provincia. Riesce sempre a distinguersi. Merita solo applausi". Per lei, prossimo impegno venerdì 21 giugno: al Trofeo Sette Colli, nella Capitale, tenterà l’impresa: qualificarsi, nei 1500m stile libero, alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Gianluca Barni