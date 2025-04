Gabriele Rossetti conquista l'argento nella Coppa del Mondo di skeet a Buenos Aires

Inizia alla grande il 2025 di Gabriele Rossetti. Il tiratore valdinievolino ha conquistato il secondo posto nella prima prova di Coppa del Mondo di skeet, in programma nei giorni scorsi a Buenos Aires. Dopo aver concluso lo scorso anno con la seconda posizione alle finali di Coppa del Mondo in India, Rossetti ha iniziato la stagione con un’altra medaglia d’argento al primo appuntamento del nuovo anno con una gara ai limiti della perfezione, "sporcata" solamente da un paio di piattelli mancati in finale, disputata sabato sera. A conquistare la vittoria, con ben 58 piattelli colpiti su 60 all’ultimo atto, è stato lo statunitense Elliott, con Rossetti che si è fermato a 56, mentre sul terzo gradino del podio è salito l’altro azzurro Elia Sdruccioli col punteggio di 44.

Una gara, quella in Argentina, che il campione olimpico di Rio ha approcciato fin da subito nel migliore dei modi, guadagnando la testa del gruppo già nelle qualificazioni, chiuse poi al secondo posto col totale di 121 piattelli colpiti su 125. Una volta guadagnato il pass per la finale, Rossetti ha commesso solamente tre errori nei primi 40 colpi, con gli avversari che uno ad uno hanno dovuto abbandonare la gara. Prima è toccato al cipriota Achilleos, poi al kazako Penkov e in seguito al cileno Flores e all’italiano Sdruccioli. La seconda piazza, conquistata in Sudamerica, che rappresenta anche il ventunesimo podio in carriera in Coppa del Mondo, consentirà all’atleta di Ponte Buggianese di guadagnare punti preziosi in chiave ranking, oltre che di avvicinarsi ai prossimi impegni con una significativa dose di fiducia in più.

"Sono contento, perché ci tenevo a fare bene nella prima gara della stagione – ha raccontato Rossetti ai canali ufficiali della Fitav –. Ho fatto un paio di errori di troppo, forse evitabili, ma non voglio perdermi in tante parole. Ci tengo, invece, a dedicare questa medaglia a Gigi (Lodde, ndr) nella sua prima gara da CT. Con lui abbiamo iniziato a lavorare benissimo sin da subito, concentrandoci su alcuni dettagli fondamentali per arrivare al top della forma e questo risultato mi conferma che sono sulla strada giusta".

Michele Flori