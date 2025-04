Galli batte Moncalieri. Ottima prestazione delle valdarnesi

Arezzo, 01 aprile 2025 - Non fa sconti la squadra di coach Garcia. Netto successo sul campo di Moncalieri per la capolista, che sfoggia una gran prova conducendo fin dalle prime battute di gioco. Incontenibile la solita Mioni, autrice dell'ennesima doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi. Ottime anche le prestazioni di Cruz e Rossini, autrici di 19 e 18 punti sul tabellino finale. Insomma, una prestazione decisamente autoritaria quella delle ragazze valdarnesi, che hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per far bene in questa ultima fase di stagione, che si preannuncia davvero molto interessante.

Moncalieri: Grosso, Pasero, Sammartino, Cordola, Ngamene Pol.Galli: Lazzaro, Rossini, De Cassan, Faustini, Cruz

Avvio di gara tutto ospite con Cruz e compagne che scappano subito sul 2-10. Ngamene e Grosso riavvicinano le ospiti, ma un gran canestro di Rossini vale il nuovo più sei. Ngamene e Salvini ricuciono il margine scrivendo la parità a quota 12. Mioni prima (12-16) e Stroscio poi (16-20) ricacciano indietro le piemontesi, mentre la botta tra Mioni e Avagnina sancisce il 20-22 alla prima sirena. Nel secondo quarto la formazione di coach Garcia torna subito ad allungare, con Stroscio e Mioni a segno per il 22-31. Ngamene sblocca le locali, ma è monologo Polisportiva Galli con Mioni e Rossini a scrive il 24-36. Trama che non cambia: al 20′ la Polisportiva Galli conduce 29-42. Dopo l'intervallo lungo, sono Cruz e Faustini a spingere la formazione ospite sul più diciannove, sul punteggio di 31-50. Salvini prova a limitare i danni (35-50), ma Rossini prima e Cruz poi ricacciano indietro le piemontesi sul 37-57. Faustini fa più ventiquattro (39-63), ma il finale di quarto è tutto di Avagnina che ricuce il passivo e sigilla il 48-68 del trentesimo. Al rientro in campo Degiovanni e una straordinaria Mioni riallungano nuovamente a più venticinque (51-77), mettendo con largo anticipo la parola fine. Il finale serve solo a sancire il punteggio finale: a Moncalieri termina 62-93.