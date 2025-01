Galli da applausi: è campione d’inverno. Garcia non ammette cali di concentrazione

La Galli è campione d’inverno. Alla fine del girone d’andata la compagine di Garcia (13 gare, segnato 986 punti e subendone 794) si è classificata al primo posto del girone di A2 con punti 22, Empoli 20, Milano 20, Costa Masnaga 20. E queste le prime quattro del girone B: Udine 24, Mantova 20, Roseto 20, Matelica 18. La Final Eight avrà luogo probabilmente a Tortona, ma manca ancora l’ufficialità. Le quattro migliori squadre dei due gironi si affronteranno in sfide incrociate. La Galli incontrerà nella prima partita l’ultima del girone A. Chi perde è fuori, eliminazione diretta.

"La Final Eight di questa Coppa Italia è molto difficile, ci sono squadre ben rinforzate - sottolinea il tecnico Garcia - Sarà durissima, ma noi siamo pronti e faremo del nostro meglio per riscattare la sconfitta sancita col Matelica nella passata stagione. Importante sarà avere un buon approccio alla partita per evitare di dover recuperare. Credo che le ragazze con tanta determinazione e voglia di passare il turno faranno tutto quanto possono, senza mai mollare".

Sabato prossimo alle 18 la Galli giocherà la prima gara di ritorno del campionato a La Spezia, un match che non lascia spazio alle distrazioni. "Tutte da adesso le partite sono più difficili, ma sono sicuro che le mie atlete le affronteranno col giusto piglio per la vittoria, e difendere il primato".

Giorgio Grassi