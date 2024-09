Galoppo - All’ippodromo del Visarno ’Cesare Meli’ delle Cascine. Premio Michelangelo. Lo show di Valdicava

A Firenze Galoppo l’allieva di Endo Botti, Valdicava, in coppia con Dario di Tocco ha firmato la vittoria nel Premio Piazzale Michelangelo (montepremi euro 13.200). Un handicap riservato ad otto purosangue di tre anni sulla distanza dei 2000 metri. Valdicava, figlia di Belardo e Katajan, si è affermata con un allungo superiore scoccato nel finale, con cui ha preceduto in 2.16.6 Miracle Garden con Diana, Manning con Mezzatesta e The Last Rebel con Arras. Valdicava, portacolori della Razza Latina, in 8 corse ha ottenuto due vittorie e tre piazzamenti, pagando in questa occasione come vincente euro 3,85 al totalizzatore.

Sempre all’ippodromo fiorentino Visarno ‘Cesare Meli’ protagonisti anche i cavalli anglo arabi. Dopo il ritiro di Full Powell erano rimasti in otto qualificati soggetti di 3 anni a contendersi il Derby Italiano dell’Anglo Arabo previsto sui 2000 metri di pista grande con una dotazione economica pari a 22.000 euro. In partenza Minerva da Clodia, con Maikol Arras, andava a condurre il plotone seguita da Fauda e Fastidio da Clodia, dettando una discreta andatura. All’uscita dall’ultima piegata la battistrada sbanda verso l’esterno, la favorita ed imbattuta Fauda, allieva del Team Azteni, con Mario Sanna assumeva pertanto la leadership e concludeva la lunga retta d’arrivo, imponendosi in 2.19 sulla valida Flavia con Murru per una lunghezza, mentre Boatoromano era terzo con Stefano Saiu davanti all’ex leader della corsa Minerva da Clodia e Brigadore. Meritato successo di Fauda, rampolla di Pantuosco e Aradia, vincitrice delle quattro corse disputate.

Le giornate di corse in programma a Firenze Galoppo a settembre sono giovedì 19 e giovedì 26. Sei giornate in ottobre: giovedì 3, giovedì 10, sabato 12, mercoledì 16, mercoledì 23 e mercoledì 30. In ottobre previste pure due giornate di trotto il 22 e 29, in virtù del doppio anello di pista che consente all’impianto comunale fiorentino di ospitare sia competizioni di galoppo che di trotto.

