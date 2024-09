Galoppo. Corsa Tris, Blast Exit firma il successo più bello

Sui 1500 metri Blast Exit folgora Kiss The Rain nella Tris del Visarno. L’Ippodromo ‘Cesare Meli’ di Firenze ha proposto, alla quinta prova dell’ultimo convegno, l’attesa corsa Tris ‘Premio Cassandra Luci’ (montepremi euro 14.100), un handicap su pista grande riservato ai cavalli di 3 anni. In partenza, dopo il ritiro di Infinito Blu, erano dodici i purosangue sistemati nelle gabbie e Winning Secret con Alessio Sanna si portava all’avanguardia fino alla retta conclusiva. Nel finale grandi emozioni: con un allungo eccellente, Blast Exit con Alessio Satta in 1.36 riusciva a prevalere su tutti nei pressi del palo d’arrivo davanti a Kiss The Rain con Andrea Mezzatesta, terza piazza per Kandy House con Dario Vargiu. Quarto posto per Nientemeno con Gavino Sanna, seguito da Blue Zaffiro. La tre anni Blast Exit, allieva di Endo Botti e portacolori di Michele Solbiati, coglieva la seconda vittoria in sei corse disputate, pagando euro 10,07 al totalizzatore.

Sono 10 le giornate di corse in programma a Firenze Galoppo nel bimestre settembre e ottobre 2024. Il Ministero delle Risorse Agricole ha assegnato all’Ippodromo ‘Cesare Meli’ di Firenze nel mese di settembre quattro convegni di galoppo: uno già disputato e gli altri giovedì 12, giovedì 19 e giovedì 26; sei giornate di corse al galoppo in ottobre: giovedì 3, giovedì 10, sabato 12, mercoledì 16, mercoledì 23 e mercoledì 30. In ottobre previste pure due giornate di trotto il 22 e 29, in virtù del doppio anello di pista che consente all’impianto comunale fiorentino di ospitare sia competizioni di galoppo che di trotto. Tanti gli appuntamenti di valore e la Sanfelice che gestisce l’ippodromo, sotto la direzione di Carlo e Laura Meli, cercherà sempre più di coinvolgere, la città. le forze imprenditoriali, politiche e le Associazioni per aprire le porte a tante iniziative sportive e collaterali, con spazio anche alla solidarietà. In memoria di Cesare Meli, a cui è intitolato l’ippodromo di Firenze, la Federnat ha assegnato quest’anno a Siracusa l’organizzazione della giornata finale del ‘Gp Federnat - Memorial Cesare Meli’ in data domenica 29 settembre.

F. Que.