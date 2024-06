Gara con ottantadue iscritti. Stramagliano, domina la Costa d’Argento

Dominio dell’Atletica Costa d’Argento nella Stramagliano con le vittorie di Gabriele Lubrano e Marika Di Benedetto. Se doveva servire a rilanciare una classica del podismo maremmano come la Stramagliano, l’edizione 2024 ci è riuscita. Premiato il grande impegno degli organizzatori della corsa Uisp, a partire dal Team Marathon Bike, visto il bel risultato della gara, con partenza e arrivo in piazza della Repubblica, nel cuore del paese. La manifestazione, voluta dal Comune, è stata sostenuta dalla ditta Elettromare, Banca Tema e Morellino "Poggio Bestiale". In 82 si sono presentati al via e tutti hanno apprezzato la corsa di 10,6 chilometri con un percorso piuttosto impegnativo, ma paesaggisticamente molto appassionante, con il finale corso dagli atleti sulle splendide mura di Magliano.

Alla fine un ottimo ristoro e le ricche premiazioni, alle quali hanno partecipato anche il sindaco Gabriele Fusini, la vicesindaca Tamara Fattorini, l’assessora allo Sport Pamela Calussi e il presidente Uisp, Sergio Perugini, consegnando ben 61 premi (ovviamente non solo ai vincitori). La prova è stata dominata dall’Atletica Costa d’Argento, che ha vinto sia tra gli uomini con Gabriele Lubrano che tra le donne con Marika Di Benedetto. Lubrano, nonostante impegni importanti nell’ultimo periodo e il viaggio in bici tra l’Argentario e Magliano prima del via, ha vinto abbastanza agevolmente la prova maschile precedendo di 46 secondi il pur ottimo Michele Checcacci, del Team Marathon Bike. Più staccati gli altri, a partire dal sempreverde Christian Fois, anche lui dell’Atletica Costa d’Argento come Luigi Cheli, 4° Stormo. Poi Raffaele Checcacci, Reale Stato dei Presìdi, Flavio Mataloni, Atletica Costa d’Argento, Alessandro Bossini, Team Marathon Bike, Marco Perin, 4° Stormo, Marika Di Benedetto, Atletica Costa d’Argento e Fabio Santilli, 4° Stormo, a completare il quadro dei migliori dieci. Tra le donne sul podio anche Lisa Lambrecht, Team Marathon Bike, e Angela Mazzoli, Atletica Costa d’Argento.