Gara di marcia nazionale. Banca Tema festeggia grazie a Rabai

Riccardo Rabai ancora sugli scudi nella marcia nazionale. Si è chiusa a Grottammare, nelle Marche, la stagione 2024 della marcia nazionale, con l’Atletica Grosseto Banca Tema che festeggia ancora una volta con Riccardo Rabai, atleta di grandissimo spessore che nell’ultimo periodo ha ottenuto ottimi risultati sportivi e di tempo in giro per l’Italia con la maglia della società del presidente Adriano Buccelli.

Dopo la prova del 3 marzo a Frosinone e quella del 14 aprile a Perugia, il campione italiano vince il Trofeo nazionale Individuale di Marcia Cadetti 2024 chiudendo la gara marchigiana al secondo posto nella classifica generale. Nella piovosa finale del trofeo, l’atleta classe 2009, recente maglia tricolore a Caorle, è secondo nella volata a tre che ha visto prevalere l’abruzzese Lucio Di Lizio in 27’48’’ (6 chilometri). A Rabai è bastato chiudere in 27’54’’ per mantenere l’ampio vantaggio accumulato nelle gare precedenti e salire sul gradino più alto del podio confermandosi ai massimi livelli.

La gara era valida anche come Trofeo per Regioni, da quest’anno intitolato alla memoria di Pietro Pastorini, dove la Toscana ha chiuso al sesto posto nella classifica vinta dalla Puglia davanti a Lombardia e Lazio

Da Grottammare arriva anche il sedicesimo posto di Paolo Pifferi (30’20’’) e il trentunesimo di Greta Vagaggini (25’33’’) sui quattro chilometri Cadette.

In chiusura si sono assegnati i titoli italiani Allievi 2024 dei 10 chilometri di marcia su strada: Atletica Grosseto Banca Tema che registra il ventiseiesimo posto di Alice Pantalei, tredicesima tra le atlete al primo anno di categoria, con il nuovo primato personale di 1h01’14’’.

La stagione della marcia regionale troverà l’epilogo domenica 3 novembre proprio a Grosseto, dove è in programma l’ultima giornata del Trofeo Toscano di Marcia 2024.