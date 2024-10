Gara organizzata dal Rotary Club. Il "Miglio d’Oro» di Checcacci e Napolitano

Michele Checcacci del Team Marathon Bike bissa il successo del 2021 al Miglio d’Oro con lo stesso tempo (4’58’’). Demolito il tempo tra le donne da 6’01 a 5’36 da Elisa Napolitano. E’ stato un bel successo l’edizione 2024 del Miglio d’Oro, competizione podistica competitiva che ha visto al via 49 atleti.

Michele Checcacci (nella foto) ha vinto concludendo in quattro minuti e cinquantotto secondi, correndo ad una media al chilometro di 3:01 precedendo Gianluca Colicchi e Bernardo Angelini (Team Marathon Bike) giunto in 5’ 24. A livello femminile vittoria per Elisa Napolitano (Atletica Grosseto), settima assoluta in 5’36. Seconda Antonella D’Auria (Team Marathon Bike) in 6’47 e terza Francesca Paradisi (Gp Rossini) in 6’48.

La gara si è svolta sulle Mura medicee organizzata dal Rotary. Testimonial per questa edizione è stato Joachim Nshimirimana, atleta di grande prestigio che ha vestito anche la maglia azzurra in diverse competizioni internazionali. Tra l’altro al "via" della camminata hanno partecipato anche il sindaco di Grosseto ed il presidente della Provincia. E’ stata una mattinata di sport ed aggregazione insomma, per un appuntamento che sta dunque divenendo un classico dell’autunno grossetano, che ha sempre riscosso grande simpatia e notevole successo, con larga partecipazione di pubblico. L’evento, oltre alla gara sportiva, ha visto anche l’organizzazione di una "passeggiata" di cittadini che volevano così dimostrare il loro attaccamento a quello splendido monumento che sono le Mura medicee di Grosseto. Nelle passate edizioni – e anche in questa del 2024 – i veri protagonisti sono stati i grossetani, primi fra tutti i bambini ed i giovani, e le famiglie che, con il loro passo e senza forzare, si sono goduti quello che è il monumento più significativo della città. Ai partecipanti è stato anche consegnato un pacco dono contenente prodotti che ditte maremmane hanno messo a disposizione per questa iniziativa. Al termine della è stato organizzato un "pasta party" che si è tenuto nella Sala Eden, sul Bastione Garibaldi.