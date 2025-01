Gara sulle mura. Sei Ore della Maremma: oltre 300 iscritti

Oltre 300 iscritti per la Sei Ore della Maremma. Cresce l’attesa per la manifestazione podistica in programma domenica 19. Non solo grandi numeri di presenze a Grosseto, ma anche grandi sfide. Infatti previsti alcuni ultra maratoneti di livello che cercheranno di battere lo spagnolo Ivan Lopez Penalba detentore del record di 82 chilometri e 420 metri per un totale di 51 giri. Tra quelli che sperano di portare via il record c’è Colgan, vincitrice delle ultime due edizioni che proprio anno scorso fece praticamente gli stessi giri dello spagnolo ma alla fine gli mancarono poco più di 400 metri per battere il record. Da tenere d’occhio anche Emanuele Querci pettorale numero 103 vincitore delle ultime due edizioni di Terre di Siena. Tra le donne la favorita è Sarah Giomi vincitrice dell’ultima Pistoia-Abetone. Un tracciato sulle splendide Mura medicee di Grosseto suggestivo e pieno di storia inserito nel programma nazionale Iuta.