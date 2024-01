Gardini, il re del crossfit. Il titolo Team Master è suo

Fatica, fatica e ancora fatica ma col sorriso. È il crossfit, nata come forma di routine in palestra, da anni è assurta a disciplina agonistica con sportivi di tutto il mondo che si danno battaglia a suon di workout. A Miami si è appena conclusa una delle maggiori manifestazioni mondiali di crossfit, seconda sola agli storici CrossFit Games, la TYR Wodapalooza. Ebbene il ravennate Michele Gardini ha conquistato la vittoria nella categoria Team Master over120 – la somma dell’età dei tre componenti deve superare i 120 anni – col suo Old Italians Young assieme ai connazionali Tommaso Ruggieri di Marotta e Giuseppe Girelli di Brescia. Per il trio italiano la bellezza di 570 punti con 2 eventi vinti sui 7 in programma, conditi da due secondi e un terzo posto. Battute le nove squadre made in Usa avversarie, ammesse al torneo finale: seconda con 540 punti Life Alert e terza Magna Masters con 520 punti. "È stata davvero una grandissima soddisfazione – racconta appena tornato dalla Florida lo stesso Michele Gardini che lavora presso la Compagnia Portuale – anche perché eravamo l’unica squadra non statunitense qualificata per questa fase finale. Per farlo si dovevano registrare gli esercizi effettuati che richiedeva il programma, esattamente 5 workout, e spedirli all’organizzazione: solo i migliori dieci potevano gareggiare nella competizione finale che, per ogni prova, assegnava 100 punti al team vittorioso poi a scalare sino ai 10 per il decimo classificato. Noi pensavamo di poter andare bene ma vincere è stato inaspettato e bellissimo".

Gardini, allenato da Matteo Fuzzi, che nel 2010 ha aperto Reebok CrossFit Ravenna, uno dei primi Box in Italia, ha un passato in serie B col calcio a 5 a Forlì, ma si è avvicinato al crossfit per pura curiosità: "Mi piaceva l’idea di un’attività stimolante, mai uguale durante l’allenamento. All’inizio, una decina di anni fa, sempre al CrossFit Ravenna, è stato per puro divertimento, poi ho scoperto anche il piacere di gareggiare, anche se venendo dal futsal mi mancava tutta la parte della forza. Così ho lavorato su questo aspetto per 3-4 anni. Ora mi alleno cinque volte a settimana e posso dire di aver raggiunto un bagaglio completo. Con i miei compagni di squadra ci siamo conosciuti in Italia nelle gare Master: bene o male ci si incontra spesso. Così abbiamo deciso di partecipare assieme al Wodapalooza di Miami dove erano previste trial di mountain bike, corsa, bilancieri, sbarra ma anche nuoto e per vincere era fondamentale essere tutti e tre all’altezza in ogni gara". Sul podio, a livello individuale, anche la cervese Giorgia Donato di CrossFit Cervia, piazzatasi seconda nei Master femminile 50-54 con 600 punti, contro i 670 della vincitrice, la statunitense Lisa Freeman.

Ugo Bentivogli