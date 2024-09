GARE A FIRENZE E A SIENA. Banca Tema fa incetta di podi: D’Amico, Nencini e Bartolini campioni regionali

Gabriele D’Amico e Thomas Nencini sono bi-campioni regionali Cadetti mentre Mattia Bartolini è campione toscano. Due giorni di grandi gare per l’Atletica Grosseto Banca Tema ai campionati toscani Cadetti. A Firenze la truppa di atleti maremmani ha colto nel segno con undici podi. Nella prima giornata salgono sul gradino più alto Gabriele D’Amico negli 80 metri (9.35), Thomas Nencini nei 300 ostacoli (39.46) e Riccardo Rabai nei 5.000 metri di marcia (23:09.24), nella solita gara, ma tra gli Allievi (a Firenze si assegnavano anche i titoli di marcia Under18) successo di Filippo Gorelli (23:27.46). Nella marcia sono arrivati i secondi posti di Paolo Pifferi (26:04.13) e Alice Pantalei (Allieva/30:06.06) mentre Anselme Faragli (1.75) e Giulia Bartaletti (24.07) sono rispettivamente secondo e terza del salto in alto e nel lancio del disco. Nella seconda giornata D’Amico vince nei 300 metri (36’’56) e Nencini nei 100 ostacoli (13’’94). Bronzo di Filippo Bonucci, terzo nei 2.000. A Siena invece, ultima giornata della Coppa Toscana Ragazzi, in evidenza Yuri Fè che migliora il primato societario del salto in lungo Under 14 chiudendo secondo il triathlon (60m/Lungo/Peso). Martina Domenichini prima a livello individuale sia nei 60 metri che nel lungo, mentre nel triathlon B (60hs, Alto, Vortex), successo per Cloe Meravigli e terzo gradino del podio per Zeno Goracci. A Siena si assegnavano anche i titoli toscani Allievi: Mattia Bartolini domina il disco con 54.69 metri, Vittoria Delmirani è seconda nei 200 metri con 26’’77 e Vittoria Monaci terza nel salto in alto con 1.40.