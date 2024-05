Gare a montalcino. La Compagnia Maremmana Arcieri fa ancora incetta di podi e successi

Ancora grandi risultati per la Compagnia Maremmana Arcieri. Il sodalizio di tiro con l’arco grossetano ha colto nel segno anche a Montalcino. Gli atleti biancorossi, ospiti degli amici della Compagnia Il Cinese Arcieri Montalcino, sono stati protagonisti in ogni singola categoria in cui hanno gareggiato, portando a casa vittorie e piazzamenti. Nella categoria Arco olimpico master maschile è arrivato il terzo posto di Maurizio Rossi con 588 punti; nella categoria Arco olimpico junior femminile c’è stato il successo di Ginevra Landi con 635 punti; nella categoria Arco olimpico allievi maschile la vittoria è andata a Niccolò Mazzuoli con 615 punti davanti al compagno di squadra Cristian Bertoldi, secondo con 583 punti; nella categoria Arco olimpico allievi femminile vittoria per Alessia Bilisari con 608 punti; nella categoria Arco olimpico ragazzi femminile triplete grossetano col primo posto di Sara Fruscoloni con 645 punti davanti a Serena Pepi seconda con 620 punti e Vittoria Capuccini terza con 618 punti; nella categoria Arco olimpico giovanissimi femminile vittoria per Martina Bertoldi con 609 punti; nell’Arco nudo master maschile terzo posto per Leonardo Capuccini con 471 punti; nella categoria Arco nudo senior maschile secondo posto per Patrizio Pepi con 477 punti; nella categoria Arco olimpico la squadra ragazzi femminile composta da Fruscoloni, Pepi e Capuccini è arrivata prima.