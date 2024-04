Gare giovanili. Ottimi piazzamenti per Macerata Scherma

Si sono fatti valere gli atleti della società Macerata Scherma nelle gare disputate ad Ancona e a Rovigo. Si è classificata terza Ilaria Palomba alla prova regionale di qualificazione per la spada categorie Under 17, il risultato permette alla giovane di accedere al Campionato nazionale cadetti Gold che si svolgerà a a maggio Riccione. A questa prova hanno preso parte Luna Carnevali, Benedetta Pallotta, Ludovica Pettinari e Matilde Spadari, anche loro della società maceratese, per le quali c’è la speranza del ripescaggio da parte della federazione. A Rovigo è stata la volta delle under 14 con le migliori specialiste italiane. Per la Macerata Scherma è scesa in pedana Agata Parenti, neo campionessa regionale di fioretto categoria "Bambine", che ha vinto 7 incontri su 8, classificandosi al nono posto su 87 partecipanti. È stata anche in questa occasione la migliore fiorettista della regione, sconfitta negli ottavi da Rebecca Angelino della Frascati Scherma, mostrando una continua crescita tecnica. Soddisfazione per la maestra Carola Cicconetti.

Ad Ancona si è svolta la prova regionale di scherma per le categorie Under10. Ben 10 gli atleti provenienti da Macerata: Benito Buldorini, Carlo Campanari, Martina Censi, Valerio Laporta, Edoardo Mancini, Ginevra Micucci Cecchi, Vittoria Saracini, Lorenzo Sepi, Luca Vallerani e Alessio Vecchiato. Trattandosi di una gara per schermidori dai 6 ai 10 anni sono tutti classificati a pari merito, ma la l’impegno e la voglia di far bene non sono stati di certo inferiori a quelli dei ragazzi più grandi. Un plauso ed un incoraggiamento ai maestri e istruttori Carola Cicconetti, Alfredo Gironelli e Serena Gualdesi che guidano quotidianamente la preparazione tecnica e atletica nella palestra IV Novembre, sperando di poter disporre presto di un impianto dedicato e attrezzato per la scherma.