Gare regionali. Applausi ai talenti di Macerata Scherma

Applausi per i giovanissimi della Scherma Macerata a Fermo, dove si è disputata la quinta gara regionale under 10 e allo stadio della Vittoria del capoluogo alla Festa dello sport. A Fermo, dove sono scesi in pedana oltre 70 atleti provenienti da tutti i club schermistici marchigiani, c’erano anche i maceratesi Benito Buldorini, Martina Censi, Valerio Laporta, Edoardo Mancini, Ginevra Micucci Cecchi, Alice Pieroni, Vittoria Saracini, Lorenzo Sepi, Luca Vallerani.

Tutti i ragazzi della Macerata Scherma hanno mostrato buona tecnica, ma una citazione particolare è per Alice Pieroni (5 vittorie su 8 incontri) e Edoardo Mancini (7 vittorie su 8 incontri) che erano stati un po’ in ombra nelle gare precedenti, ma si sono riscattati in quella che ha chiuso la stagione sportiva dei più piccoli.

Allo stadio della Vittoria di Macerata la scherma era presente con le altre discipline sportive. Gli atleti della Macerata Scherma si sono esibiti in alcuni brevi assalti, poi è stata la volta dei ragazzi di altri sport che hanno voluto provare fioretto e maschera in pedana. Oltre 40 di essi si sono messi in coda per un breve assaggio schermistico. È stato registrato un interesse inaspettato che ha costretto tecnici e dirigenti della Macerata Scherma a ritardare la fine delle prove oltre i tempi previsti. Un importante segnale di quanto valida sia la scherma per i ragazzi, purtroppo si tratta di uno sport poco conosciuto e apprezzato finché non viene provato.

Ultima nota di soddisfazione per l’associazione maceratese è stata la qualifica di "Tecnico delle armi" riconosciuta domenica scorsa al proprio consigliere Giuseppe Carnevali dalla Federazione Scherma tramite il presidente regionale Stefano Angelelli. Il riconoscimento è giunto dopo molti mesi di formazione. Un ruolo molto importante per il funzionamento delle attrezzature utilizzate dagli atleti. È il primo Tecnico delle armi della provincia, fornirà il suo prezioso contributo non solo all’associazione schermistica, ma anche a tutte le società schermistiche nelle gare a cui la Federazione sceglierà di assegnarlo.