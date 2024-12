Gb Mec Cgc Viareggio sfida Bassano: scontro tra ex con Bertolucci e Cupisti

Ripartire dopo due turni avari di soddisfazioni e che hanno portato un solo punto in dote, tra Novara e Giovinazzo. Il Gb Mec Cgc Viareggio cercherà di farlo sulla pista di Bassano, contro una squadra in grande ascesa e guidata in panchina dall’ex condottiero bianconero, sia in pista che in panchina, Alessandro Bertolucci. Per l’altro Alessandro, Cupisti, e i suoi ragazzi una prova con la P maiuscola.

Alessandro, una partita da prendere con le molle... "Il valore del Bassano è fuori discussione, ma io resto della mia idea: rispettare tutti ma non temere nessuno. Pur con i nostri difetti, restiamo noi gli artefici del nostro futuro".

E quali sono i difetti del Cgc? "Se andiamo ad analizzare le ultime due partite, dico che a Novara abbiamo giocato una partita intelligente e che, se non fosse saltata una marcatura a 13 secondi dalla fine, avremmo meritato di portare a casa. Con il Giovinazzo, invece, dopo i primi buoni 12 minuti, ci siamo fatti prendere dalla foga di provare a recuperare la partita da soli. Errori di gioventù che rientrano nel nostro percorso".

E hanno pesato anche gli errori di mira (due tiri di prima e un rigore) e i pali (ben tre colpiti). "Non cerchiamo scuse. Il successo del Giovinazzo è meritato".

Con il Bassano che partita sarà? "Tatticamente diversa. Loro sono abituati a fare la partita, non a contenere per ripartire".

Lo stile di Bertolucci si vede? Che emozione sarà ritrovarselo contro? "Ale è stato un giocatore straordinario e tale è rimasto anche come allenatore. Non si vincono due titoli di fila, oltre che trofei internazionali per caso. Il suo timbro si riconosce sempre anche in Nazionale. Per me riabbracciarlo sarà bello come sempre".

E felice sarà proprio anche Ale Bertolucci. "Sarà bellissimo – racconta – perché per Cupisti nutro una stima enorme, sia come allenatore che come uomo. Poi nel Cgc ci sono tanti ragazzi che conosco personalmente. Mi aspetto una partita difficile perché i bianconeri sono compagine che ha qualità tali da poter ambire anche ai playoff".