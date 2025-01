Ghiaccio bollente in casa Varese. Colpo dei Mastini: battono Aosta e sono terzi. Stasera altro big match con la capolista Caldaro

L’ultimo tabù stagionale è stato sfatato. Nel delirio della Acinque Arena di Varese i Mastini superano 5-3 la corazzata Aosta nella quarta giornata di IhL-Master Round, lanciando così un importante segnale in vista della fasi calde della stagione. Dopo le due sconfitte in Regular Season, i gialloneri hanno confezionato una prestazione quasi perfetta, controllando la gara dal primo all’ultimo minuto e contenendo ogni tentativo di rimonta degli ospiti. Dopo l’immediato vantaggio di Varese con Borghi è salito in cattedra tra i pali il numero 1 Ohandzhanian, che in solo due presenze in maglia giallonera è già diventato beniamino assoluto dei tifosi. L’ucraino, autore di diverse parate decisive, si è poi però arreso al pari di Nardella. I Mastini tuttavia non hanno accusato il colpo e si sono scatenati con uno straordinario Franchini. L’italo-canadese ha prima siglato il 2-1 a fine primo tempo, poi nella seconda frazione (dopo il nuovo pari aostano con Buono) ha fornito l’assist del 3-2 Mazzacane. Nel terzo e ultimo tempo la stella giallonera ha chiuso i conti, siglando prima la doppietta personale e poi piazzando un altro assist per il 5-2 di Schina.

Dopo tanti tentativi Varese, complice il ko di Feltre con Caldaro, sale finalmente al terzo posto e ora insidia ad un solo punto di distanza il secondo posto dell’Aosta. Ma non c’è tempo per festeggiare: questa sera alle 19.30 gli uomini di coach Glavic affrontano subito un nuovo big match contro la capolista Caldaro, imbattuta in questo Master Round ma sconfitta da Varese due volte su due nella prima fase. In ogni caso le difficoltà di inizio stagione sono un ricordo lontano e i Mastini sembrano aver raggiunto la forma migliore per giocarsi Coppa Italia e Scudetto tra febbraio e aprile.

Destino invece sempre più segnato per Como, che ha subito il terzo ko (4-2 con Pergine) su altrettante sfide nel Qualification Round. I lariani, sempre penultimi in classifica, sono distanti ben 14 punti dal Fiemme che occupa l’ultima posizione valida per i playoff. E stasera alle ore 18 c’è il Fassa.

Alessandro Stella