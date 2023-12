Giacobazzi ritrovato, arriva il Siena. È una partita da non sbagliare

Dopo la sosta torna in campo la Serie B di rugby (ore 14,30) con il penultimo impegno del 2023: per il Giacobazzi Modena terzo della classe, che ha appena ritrovato il successo a Gubbio, vietato sbagliare a Collegarola col Siena, mentre gli Highlanders Formigine penultimi sembrano avere destino segnato in casa col Romagna capolista. Alla squadra di coach Rovina, ancora in emergenza per i tanti infortunati, serve una vittoria piena per rispondere al Bologna, che con i 5 punti raccolti nell’anticipo con San Benedetto ha raggiunto in testa la capolista Romagna, entrambe a +5 sui modenesi. Focalizzato sulla sfida allo stadio "Luciano Zanetti", il giovane terza linea Matteo Musajo sottolinea l’importanza di ridurre al minimo gli errori e la necessità di alzare livello: "Cercheremo di mettere il massimo dell’impegno – le sue parole – della determinazione e dell’attenzione per ottenere una vittoria per noi importantissima. Dobbiamo crescere nelle prestazioni già a partire da domenica, perché abbiamo perso terreno e sbagliare non si può più. C’è da migliorare nelle fasi di attacco, dove troppo spesso non abbiamo mantenuto il possesso del pallone e abbiamo commesso degli errori banali, ma anche nelle fasi statiche, perché finora non siamo stati abbastanza efficaci, di certo non all’altezza del nostro potenziale. Ad inizio stagione ci siamo posti un obiettivo – conclude Musajo – e lo spogliatoio è compatto nel perseguirlo e continuare a crederci, anche col sostegno dei nostri tifosi". Questo l’elenco completo dei convocati biancoverdeblù: Assandri, Barbolini, Biolchini, Cevolani, Esposito, Flores, Mazzi, Messora, Michelini, Milzani, Morelli, Musajo, Operoso, Ori, Orlandi, Pergola, Petti, Rizzi, Rodriguez, Tarantini, Venturelli L., Zanni. La gara di Collegarola sarà arbitrata da Francesco Mirabella della sezione di Pisa.

Le gare dell’8° turno: Highlanders Formigine-Romagna, Gubbio-Rugby Pieve, Bologna Rugby-UR San Benedetto 54-15 (5-0), Giacobazzi Modena-Cus Siena, Firenze-Jesi, Colorno B-Lions Amaranto.

Classifica: Romagna e Bologna 32, Giacobazzi Modena 27, Colorno B 22, Rugby Pieve 21, Jesi, Cus Siena, San Benedetto 19, Gubbio 13, Lions Amaranto 10, Highlanders Formigine 1, Firenze 0. (Bologna e San Benedetto una gara in più).