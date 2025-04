Giacomo Felice Serrao brilla al British Open Wukf con doppio quarto posto

Giacomo Felice Serrao ha brillato anche in Inghilterra ottenendo un doppio quarto posto al British Open Wukf al cospetto dei giganti del karate internazionale. Il giovane talento italiano ha riportato un risultato di prestigio a Crawley, in quel di Londra, conquistando un eccellente quarto posto nella categoria Juniores nella disciplina del kata dimostrando ancora una volta il suo valore tra i migliori della disciplina. L’impresa di Serrao, però, non si è fermata qui. Con grande determinazione il karateka massese ha deciso di affrontare una sfida ancora più ardua, gareggiando anche nella categoria Seniores, notoriamente più competitiva. Qui ha trovato di fronte a sé alcuni dei migliori atleti britannici e rumeni, veri e propri colossi del karate europeo. Nonostante l’alto livello della competizione, l’Apuano d’Oro ha replicato l’exploit, chiudendo con un altro straordinario quarto posto.

Questo doppio piazzamento conferma la crescita costante del promettente atleta, già protagonista nel circuito nazionale e internazionale, che continua a dimostrare il suo talento in contesti sempre più prestigiosi. L’obiettivo di Giacomo Felice resta quello di scalare le classifiche internazionali e consolidare il proprio nome tra i grandi del kata. Con questa performance il figlio d’arte (il padre Massimo è maestro 6° dan e suo allenatore) si conferma una delle promesse più brillanti del karate italiano, pronto a nuove sfide e a nuovi successi nei prossimi appuntamenti agonistici.

Gianluca Bondielli