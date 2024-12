Gianni Siragusa pronto per i campionati nazionali e gli Internazionali di Madeira

Conto alla rovescia per la ripresa della stagione agonistica per Gianni Siragusa. Il plurimedagliato campione colligiano, presente nelle classifiche italiane, europee e iridate, si ripresenterà tra non molto ai nastri per la sesta edizione dei campionati nazionali nei 3.000 metri di marcia pista indoor ad Ancona, il 4 gennaio.

In chiave azzurra, invece, il 25 gennaio Siragusa parteciperà agli Internazionali di Madeira (5.000 metri di marcia in pista). Un meeting, quest’ultimo, in cui Siragusa cercherà di nuovo la vittoria e se possibile un tempo di valore nel suo percorso.

Il 25 marzo in programma inoltre i mondiali indoor in Florida. Impegni in successione per l’atleta, che fino a giugno sarà attivo anche su altri fronti tra rassegne individuali e di società.

Dal 2025 ormai alle porte, inoltre, Siragusa vestirà la maglia della Track and Field Master Grosseto per quanto riguarda le competizioni Fidal.