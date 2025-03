Ginevra sul tetto d’Italia. Brilla la campionessa

La Rari Nantes Savona è campione d’Italia per quanto riguarda il nuoto artistico. E nel successo del sodalizio ligure maturato a Riccione pochi giorni fa, c’è anche un’impronta ben definita che arriva dalla provincia di Prato: parte del merito è infatti anche di Ginevra Marchetti, la quale può a maggior ragione festeggiare il titolo assoluto invernale vinto insieme ai compagni ed alle compagne di squadra. La sincronetta di Montemurlo, per anni portacolori della Futura del presidente Roberto Di Carlo, è arrivata in Liguria la scorsa estate per crescere ulteriormente.

E i risultati le stanno sin qui dando ragione, perché al netto dell’alloro di squadra può fregiarsi di un’altra medaglia conquistata sempre in Romagna sul massimo palcoscenico nazionale: ricomponendo il duo con Gabriele Minak che ha fatto sino allo scorso anno le fortune della Futura, l’atleta montemurlese ha agguantato anche una medaglia d’argento nel doppio misto. A completare il quadro c’era anche la presenza di Simona Ricotta, direttrice tecnica della Futura, che ha allenato anche le agoniste liguri. Ginevra sta insomma vivendo un momento più che positivo e non solo in ambito agonistico, considerando che solo la scorsa settimana, con le compagne della Nazionale "juniores" di nuoto artistico (capaci di vincere l’oro ai campionati europei di Malta 2024) è finita nel Guinness World Record. Il gruppo di agoniste del quale ha fatto parte ha partecipato alla trasmissione televisiva Mediaset "Lo Show dei Record" con l’obiettivo di scendere in vasca ed infrangere il record di tre rotazioni subacquee restando agganciate tra di loro con le gambe. E ce l’hanno fatto, riuscendo a compierne cinque. Prima il record del mondo, poi la duplice medaglia agli assoluti di Riccioni: l’impressione è che difficilmente Marchetti dimenticherà questo 2025. E la stagione è solo a metà: ci sono ancora tutte le basi necessarie per togliersi ulteriori soddisfazioni, guardando già alla prossima estate e ai campionati italiani assoluti.

Giovanni Fiorentino