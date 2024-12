Ginnastica: 14° posto. Biancoverde, a Riccione le Allieve stupiscono tutti

A Riccione si è svolta la Finale nazionale delle migliori 40 squadre italiane di Allieve e nella categoria Gold 2 la giovane squadra della Ginnastica Biancoverde, dopo aver conquistato nelle fasi precedenti la medaglia di bronzo sia regionale che interregionale, ha fatto un balzo di oltre 10 posizioni giungendo a un inaspettato 14 posto assoluto. La gara è stata perfetta, con nessuna caduta e pochi errori esecutivi, rendendo in questo modo possibile il quarto posto del loro girone e il quattordicesimo italiano. Al Volteggio Biancoverde ha schierato le ginnaste Marissa Barbato, Crystal Mingo, Marta Campioni e Gilda Rubano; alle parallele asimmetriche e alla trave Marissa, Crystal, Gilda e Alice Alboresi; al Corpo libero Marissa, Crystal, Gilda e Bianca Gramolazzo, con riserva Ilaria Belletti. Inoltre per regolamento solo sei ginnaste e una riserva potevano partecipare alla competizione nazionale, e dunque non erano presenti a Riccione, ma hanno gareggiato nelle altre prove di Campionato e sono state parte attiva di questo successo complessivo del gruppo imolese, anche Rosa Maria Quitadamo e Cecilia Scaramuzzi. In termini di punteggi di grande rilievo la prestazione All Around di Crystal Mingo che la colloca tra le ginnaste più interessanti del panorama allieve nazionali in vista delle gare individuali di inizio 2025. Ottime prestazioni anche di Gilda Rubano, Marissa Barbato e Marta Campioni.

Mirko Melandri