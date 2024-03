Ginnastica Ai regionali Silver disputati a San Leonardo in Treponzio Cgrs Massa strepitoso Belli e Bonuccelli super

Le atlete del Centro Ginnastica Ritmico Sportiva Massa hanno approcciato nel migliore dei modi la prima prova del campionato regionale Silver livello LC1 e LC2 svoltasi a San Leonardo in Treponzio. La società apuana, presente con ben sei ginnaste, ha stupito tutti con le performance di Matilde Belli e Aleesya Bonuccelli classificatesi rispettivamente al primo ed al secondo posto nella categoria A1. Con i loro 8 anni erano le ginnaste più piccole non solo del centro ma dell’intera competizione. Pur essendo alla prima gara hanno brillato per doti fisiche, potenzialità e per un’innata eleganza e presenza in pedana, qualità apprezzate dalla giuria e dagli addetti ai lavori che le hanno premiate con i punteggi più alti non solo della loro categoria. La Belli è arrivata prima con la somma dei punteggi di corpo libero e fune; la Bonuccelli subito dietro con la somma dei punteggi di corpo libero e palla. Nella categoria A3 hanno gareggiato Camilla Favilla, Sofia Bertilorenzi e Rossana Brignole.

Un meritato settimo posto ha portato a casa la Favilla con le sue composizioni con fune e cerchio. Qui un brutto errore ne ha compromesso la possibilità di salire sul podio. E’ giunta nona, invece, la Bertilorenzi, autrice di due buone prove con cerchio e fune ma con qualche imprecisione di troppo. A seguire, dodicesima, si è classificata la Brignoli con due discrete ma imprecise esecuzioni con gli stessi attrezzi. Nina Ricci, infine, nella categoria A4 ha ben figurato chiudendo nona con due valide performance sia al cerchio che alla fune.

Le istruttrici Tiziana Venè, Francesca Biagini ed Elena Conserva si sono dette entusiaste di questi primi risultati e convinte che con il lavoro in palestra che stanno portando avanti le loro ginnaste arriveranno a tanti altri successi e soddisfazioni. Nelle foto: le sei atlete apuane e le piccole Bonuccelli e Belli.

Gianluca Bondielli