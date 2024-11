Ginnastica. Allieve Pgf sugli scudi, ai regionali a Cesena

Altro fine settimana ricco di impegni per i palestrini della Palestra Ginnastica Ferrara, impegnati su più fronti tra artistica, ritmica e attività paralimpica. Artistica femminile a Cesena per la seconda e ultima prova del campionato regionale a squadre allieve Gold di ginnastica artistica femminile, con due formazioni della Palestra Ginnastica Ferrara in gara, accompagnate da Michela Pelizzari e Pietro Miserti. Sono quinte le Allieve 3B con Giorgia Forlani, Alessia Lodi, Vittoria Mumolo, Ana Sirvente, Anna Tosi e Camilla Vassalli, in una gara condizionata da molti errori a volteggio e parallele, che porta a concludere al 5° posto il campionato. Ora si spera nel recupero alla fase interregionale, che si svolgerà il 9 e 10 novembre nelle Marche a Porto San Giorgio. Quinto posto anche tra le Allieve 3A, con Bianca Casoni, Giulia Casoni, Giada Faccini, Giulia Fogli e Lucia Ranzani, che si migliorano così di ben di 5 pozioni rispetto alla prima prova. Ottimi esercizi e grande crescita da parte delle più piccole, che

chiudono così al 5° posto il loro campionato e che ora cercheranno di migliorarsi ancora in vista della fase interregionale. Ultima stagionale per il pattinaggio corsa con i Campionati Europei Master sul lungomare di Napoli. In gara, sulla distanza canonica della Maratona, il portacolori della Palestra Ginnastica Ferrara Mirko Rimessi che conclude all’ottavo posto nella categoria over 40 una gara terminata con uno sprint di gruppo.