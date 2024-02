Ginnastica. Argento per le ginnaste cervesi a Chieti

Risultato storico per la Ginnastica Cervia, arrivata seconda nella prima tappa del campionato di serie A2 di ginnastica ritmica disputatasi sabato a Chieti. La medaglia d’argento è giunta al termine di una grande prestazione del quartetto romagnolo che ha davvero brillato, ottenendo un podio inaspettato quanto meritato. Margherita Fucci ha ottenuto 30,450 punti nel cerchio, Caterina Maltoni 28,200 nella palla, Allegra Jakic 27,500 nelle clavette e l’ucraina Polina Horodnycha 30,300 nel nastro. Il punteggio complessivo di 116,450 poteva valere addirittura il primo posto, perché la Terranuova Bracciolini ha chiuso con 118 punti.

"Le ragazze sono state bravissime – spiega Simona Ravaioli, allenatrice delle cervesi insieme a Yana Siniel Nikova e Natalia Putko –: erano consapevoli che se fossero state concentrate e avessero eseguito bene gli esercizi avrebbero ottenuto un ottimo risultato e così è stato. Fucci ha conseguito il miglior punteggio nel cerchio, Maltoni è stata impeccabile, Jakic molto brava e Horodnycha superlativa. Altro dato molto importante è che rispetto al Terranuova, le nostre italiane hanno tutte ottenuto un buon punteggio e non è stata determinante soltanto la straniera che deve essere un supporto per la squadra e non il punto di forza. Ora è vietato montarsi la testa, perché ci sono altre due tappe: proveremo ad arrivare tra le prime cinque, in modo da disputare per la prima volta i playoff di A2. Sono molto contenta anche della prova di Elisabetta Valdifiori, in prestito in serie B ai Cinque Cerchi Euganea, che ha ottenuto il secondo punteggio nel cerchio". I prossimi impegni di campionato saranno il 2 marzo a Forlì e il 16 a Desio. Le prime due classificate al termine delle tre gare saliranno in A1 e le classificate dal terzo al quinto posto si giocheranno l’ultima promozione a Torino il 6/7 aprile.

L’altra ottima notizia del week end è stata la convocazione di Fucci nell’allenamento a porte aperte della nazionale che si terrà sabato a Desio, dove sarà tra le otto della selezione Juniores e al fianco delle Farfalle e delle individualiste, tra cui ci sarà anche Milena Baldassarri. Classifica serie A2: 1) Terranuova 118; 2) Cervia 116,450; 3) Albachiara Lucca 116,100; 4) Iris Giovinazzo 113,900; 5) Moderna Legnano 112,950; 6) Kinesis Venegono Superiore 112; 7) Auxilium Genova 110,100; 8) Opera Roma 108,400; 9) Fortebraccio Perugia 108,050; 10) Gymnasium Catania 107,650; 11) Gymnica 96 Forlì 104,600; 12) Club Giardino Carpi 101,650. In serie A1 la Ginnastica Fabriano di Milena Baldassarri (che ha ottenuto 33,150 punti alla palla) e di Sofia Raffaeli ha chiuso al primo posto con 134,350 punti, ma alle sue spalle si è piazzata molto bene la Raffaello Motto Viareggio con 133,050. Terzo posto per l’Udinese con 129,950.

Luca Del Favero