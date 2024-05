GINNASTICA ARTISTICA. Arcobaleno d’oro nella gara a squadre

Una serie di ottimi piazzamenti, colti sia a livello italiano che interregionale pochi giorni fa. Momento più che positivo per l’Arcobaleno Prato, per quel che concerne la ginnastica artistica maschile. Alcuni atleti pratesi hanno preso parte alla finale nazionale di Torino, con ottimi riscontri: Francesco Pisano ha conquistato una medaglia di bronzo e Lapo Pucci si è classificato quinto nella gara "Gold allievi 1", mentre Cosimo Santi è arrivato ventottesimo fra i "Gold allievi 2". Decisamente positivi anche i risultati fatti registrare dalla formazione che si è cimentata nella gara a squadre "Silver LA" svoltasi a Rosignano: Fabio Barbieri, Brando Brogi, Leo Fantacci ed Andrea Gemma hanno portato l’Arcobaleno sul gradino più alto del podio. Gli allenatori Patrizia Fratini, Tiziano Adolfetti, Costanza Carlesi e Damiano Martinelli possono ritenersi soddisfatti: l’allenamento sta dando i propri frutti e il duplice obiettivo per il futuro prossimo resta quello di continuare ad accompagnare la crescita tecnica dei ginnasti incrementando al contempo il medagliere.