Ginnastica artistica, campionato rassegna a squadre e individuale Uisp. Canaletto sul podio ai regionali. Corsano e Marianelli al primo posto

Grandi risultati per la Ginnastica Canaletto nelle competizioni Uisp, innanzitutto al campionato regionale di rassegna a squadre e individuale nel palazzetto dello sport di Casella. A squadre, categoria allieve B 3° posto per il team composto da Agata Mobili, Adele Morganti e Sofia Maggiani. Nelle junior B conquista il secondo gradino del podio la squadra formata da Nicole Corsano, Olivia Crocini, Rebecca Giardina, Aylin Kiskanc, Eleonora Masini, Matilde Nana, Azzurra Pesturini, Noemi Ricci, Martina Stagnari, Giorgia Troia e Giulia Troia. Infine, nella categoria senior B, il team composto da Caterina Marianelli, Alice Maiolini e Laura Sole Panella si piazza al 3° posto; purtroppo, causa influenza, Maya Ferrante e Giada Carli non partecipano alla sfida. Questo, invece, il dettaglio della rassegna individuale. Nella categoria junior B1 Nicole Corsano è prima assoluta, seconda a volteggio, trave e corpo libero, Giorgia Troia 3ª assoluta, prima a corpo libero e volteggio, Martina Stagnari 4ª assoluta e 3ª alla trave. Nella junior B2 Giulia Troia è 2ª alla trave. Nella senior B1 Caterina Marianelli è prima assoluta, brave anche Eleonora Masini e Noemi Ricci. Grande la soddisfazione delle allenatrici Ekaterina Ogorodnikova e Nicole Spiritelli.

Altri ottimi risultati per la Ginnastica Canaletto – per l’orgoglio delle allenatrici Katia Spadolini ed Irene Cirronis – dalla prima fase del campionato regionale a Genova Sant’Eusebio. A cominciare da Selma Bouchela, categoria mini 3A allieve, 2ª sul podio e bronzo al volteggio, mentre Sara Katuci è 3ª al corpo libero. Sempre nella solita categoria, ma junior, Elisa Brignolo conquista l’oro al volteggio e l’argento al corpo libero; Agnese Donelli 2ª al volteggio. Nella categoria mini 3B (parallele) Demi Bracelli 2ª al corpo libero, Nicole Corvi 3ª alle parallele e Alice Musetti 3ª al corpo libero. Buone prestazioni di Nicole Lopez, Martha Crocetti, Ludovica Scattoni, Irene Tavernelli, Eloisa Mata,Sofia Battolini, Beatrice Barani e Asia Spano.

Marco Magi