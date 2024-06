Ginnastica Artistica. ’Coppa dei Campioni’. La Pgf è a Padova

Questo fine settimana a Padova, la stagione della Ginnastica Artistica

vive un altro momento fondamentale, la “Coppa Campioni”, competizione che vedrà i palestrini della Palestra Ginnastica Ferrara partecipare andando a caccia dei pass per i

Campionati Italiani Assoluti 2024, previsti ad inizio luglio a Cuneo. Saranno quasi 400 gli atleti a sfidarsi, attrezzo dopo attrezzo, per guadagnarsi il posto, assieme ai ginnasti del Team Italia già qualificati di diritto, alla rassegna tricolore. Per la Palestra Ginnastica Ferrara scenderanno in pedana gli

allievi Francesco Bertarelli e Andrea Bertasi, gli junior

Tommaso Bertarelli e Luca Marchi, i senior Ginevra Fratta, Emiliano Landi, Steven Matteo e Andrea Passini.