Ginnastica artistica. En-plein Pro Carate: trionfo al PalaFitLine

Fa valere il “fattore campo“ la Pro Carate che organizza magistralmente la terza prova del campionato di Serie A1 di ginnastica artistica, porta al PalaFitLine 3mila appassionati e vince tra il tripudio generale con 239.750 punti davanti al Gymnastic Romagna Team che sarà però la testa di serie numero 1 alle Final Eight in programma a Firenze il prossimo 3 maggio. Lì si assegnerà lo scudetto. Ma la Pro non parte affatto battuta specie se Yumin Abbadini, Mario Macchiati, Riccardo Villa e Diego Vazzola sapranno ripetere la stessa prestazione di sabato in casa.

C’è oltre un mese di tempo per affinare la condizione ma i presupposti sono più che buoni per i ragazzi del presidente Giorgio Corti. Come lo sono per l’altra brianzola in lizza che trascinata da un centinaio tra tifosi, famigliari e amici provenienti dalla vicina Seveso ha strappato un clamoroso quinto posto (229.850) che vale il lasciapassare alle Final Eight. È la classica matricola terribile la Sampietrina che contro ogni pronostico ma con pieno merito si piazza al settimo posto della generale. Merito di Tommaso Bulla, Pietro Mazzola, Daniele Somaschini, Riccardo Ruggeri, Giacomo Arena.

In campo femminile conquista una difficile salvezza la Gal Lissone, nona a Desio nella prova dominata da Civitavecchia davanti a Brixia e nona anche nella classifica generale. In serie A2 femminile vittoria per il Centro Sport Bollate, in campo maschile vince Civitavecchia. Venerdì al PalaFitLine era di scena anche la Serie B dove costante è stato il dominio delle ragazze della Geas, mentre in campo maschile ha sbaragliato la concorrenza Fermo. La sorpresa finale degli organizzatori della Pro Carate e il regalo più bello al pubblico brianzolo è stato quella di riunire a bordo pedana del PalaFitLine la squadra maschile di Londra 2012 composta da Matteo Angioletti, Alberto Busnari, Matteo Morandi, Enrico Pozzo e Paolo Ottavi insieme all’oro olimpico alla sbarra di Atene 2004, il medese Igor Cassina.

Roberto Sanvito