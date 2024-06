Ginnastica artistica. La Trottola al top, campione d’Italia 2024

Traguardo storico per le ragazze de ’La Trottola’ di Castelfranco.

Ad annunciarlo è il Comune attraverso un posto sui social che spiega come "le ragazze sono Campionesse d’Italia 2024! Grande successo dunque Salsomaggiore per il XXIII Trofeo Internationalgym e il XXX Campionato italiano di Ginnastica Coreografica per le ragazze de ’La Trottola’, che hanno ottenuto un risultato straordinario!".

Le loro performance hanno incantato giuria e pubblico, confermando il talento delle atlete e della coreografa Patrizia Marlettini.

Un valore riconosciuto dai risultati che negli anni cominciano a essere sempre più frequenti e soddisfacenti.

Congratulazioni da parte del Comune dunque alle atlete protagoniste di questa straordinaria vittoria, "a Linda, Simona, Arianna, Sara, Maia, Greta, Noemi, Laura, Silvia, Anna, Rita, Giorgia, Ada, Alice, Martina e a tutte le ragazze de ’La Trottola’".

Tra le vittorie più importanti quella all’"European gym for life challenge 2022", disputatosi a Neuchatel. La squadra de La Trottola conquistò il massimo riconoscimento, la gold medal, salendo sul gradino più alto del podio.

r.m.