Ginnastica artistica. Una forlivese in Coppa Campioni

Ci sarà anche la forlivese 16enne Sofia Fabbri alla Coppa Campioni di ginnastica artistica femminile, in programma oggi e domani al Palaindoor di Padova. Al di là del nome della competizione, ripreso dal gergo calcistico, si tratta della gara che qualifica agli Assoluti per questo anno olimpico 2024. Quasi 200 ginnasti e altrettante ginnaste si sfideranno attrezzo dopo attrezzo: il format femminile prevede il concorso generale e le quattro finali di specialità a categorie unificate, Junior e Senior insieme.

Ed è nel volteggio al cavallo che è presente la Fabbri, dallo scorso anno in forza alla Biancoverde di Imola. "Nel settembre 2023 – racconta la ginansta –, dopo l’alluvione che ha distrutto la palestra di via Isonzo e spinta dalla voglia di crescere sempre più, mi sono trasferita alla società Biancoverde: ora sono seguita dai tecnici Giacomo Zuffa ed Eleonora Gatti". Da qui una stagione per lei intensa: "Da gennaio mi hanno convocata nella squadra della Biancoverde impegnata in serie A1. Ho partecipato alle tre tappe del campionato portando come specialità il volteggio".

Sofia Fabbri ha iniziato a praticare ginnastica artistica a 5 anni, nel vivaio dell’Edera Forlì, poi a 8 ha debuttato nelle gare competitive e nella scorsa stagione ha vinto le finali nazionali Silver categoria Le3. "Sono molto felice – spiega la ginnasta, che frequenta il Liceo Classico tradizionale in città – di prendere parte alla Coppa Campioni, perché era un mio obiettivo e per raggiungerlo mi sono allenata duramente".

L’emozione non manca. "Sono un po’ tesa – confida –, ma darò il massimo, cercando di centrare la qualifica. È stato un anno di duro lavoro, ma anche di grande gioia e soddisfazione. Mi sono sentita accolta dai tecnici e dalle compagne e disputare questa gara e il campionato di serie A è la realizzazione di un sogno".

Ugo Bentivogli