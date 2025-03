Ginnastica: battuta solo dalla Juventus Nova Melzo. La Biancoverde sale sul podio. Gatti e Zuffa sono da applausi

La Ginnastica Biancoverde ha ottenuto risultati rivelanti salendo sul podio nazionale. Il sodalizio imolese ha conquistato la medaglia d’argento, dietro alla Juventus Nova Melzo, migliorando di molto il punteggio totale rispetto alla prima prova. I tecnici imolesi Giacomo Zuffa ed Eleonora Gatti hanno condotto con successo a questo nuovo traguardo le loro ragazze, supportate anche in questa occasione dalla società Victoria Torino con il prestito di Federica Di Sclafani, seguita dalla sua allenatrice Monica Robucci, e dalla Gymnasium Academy di Villorba con Giorgia Centenaro, seguita da Moira Ferrari. Insieme a loro, le ginnaste di casa, Carolina James, Alessia Guicciardi, incappata in un errore alla trave ma con il secondo punteggio al Corpo Libero, Tiziana Purpora e Carolina Carlucci hanno realizzato ottimi esercizi su tutti e quattro gli attrezzi. Il massimo punteggio sia della squadra che dell’intera serie A2 (51.350) è stato quello di Carolina James che, al volteggi, ha ripresentato con successo il salto Yourchenko, teso con un avvitamento e mezzo che le valse il titolo italiano di categoria, e ha pure ottenuto il terzo miglior punteggio di gara sia alle parallele che alla trave. Presenti ad Ancona anche Sofia Fabbri, Sofia Ambrosio, proveniente dalla Cuneo Ginnastica e Chiara Pontil Scala in allenamento alla società Gymnasium Academy di Villorba. Il prossimo appuntamento è in programma fra due settimane per la terza prova di Desio che deciderà le tre squadre promosse nella massima serie.

Nella prima prova del campionato regionale Uisp a Cattolica, le ginnaste della squadra promozionale, esordienti in una nuova categoria, hanno terminato bene il programma tecnico. Greta Vannini ottiene la medaglia di bronzo nel concorso generale allieve e un oro nel volteggio, seguita dalla compagna Silvia Sgalaberni, quarta al volteggio. Nella sesta categoria D Senior la veterana, Sara Ghiddi, sale sul secondo gradino del podio grazie a un programma semplice ma ben eseguito.

Nella quarta categoria la Junior Chiara Baroncini e la Senior Letizia Cavalieri arrivano rispettivamente ottava e decima e con un oro alla trave per Chiara con un solo punto di distacco dalla seconda posizione.

