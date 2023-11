Ginnastica. Cerimonia per le medaglie d’oro Libertas. Premiate a Roma le giovani della Pink Ribbon

In attesa dei prossimi appuntamenti a cominciare dalla Coppa Italia di San Benedetto, sempre desiderose di collezionare altre soddisfazioni, le ginnaste della Pink Ribbon hanno vissuto un emozionante e bellissimo momento celebrativo. Lo stadio Olimpico di Roma è stato invaso infatti da circa 20mila persone per la cerimonia delle medaglie d’oro Libertas, riservata a coloro che hanno partecipato alle finali nazionali di categoria per la loro disciplina. Oltre ai genitori del gruppo maceratese, alla guida della nostra delegazione c’era naturalmente l’allenatrice Nadedza Alexeeva. Felicissima, ha potuto accompagnare sul palco per la premiazione le sue 27 allieve che nella fase finale Libertas di ginnastica ritmica hanno conquistato la medaglia d’oro nei campionati Confsport di Serie A, B, C e D a San Benedetto e a Pesaro nei mesi scorsi. Gli atleti, provenienti da tutta Italia, sono stati premiati dal presidente Andrea Pantano, accompagnato da alcuni atleti di eccezione come Luigi Mastrangelo, campione simbolo della pallavolo italiana, e ancora dalle medaglie olimpiche Marco di Costanzo, Andrea Cassarà, Enrico Garozzo, Anna Bongiorni e Alessia Pieretti. A rendere ancora più spettacolare la premiazione l’esibizione dal vivo del cantante Rocco Hunt. Queste le 27 giovani atlete della Pink Ribbon: Emma Acchillozzi, Alessia Guardati, Ilaria Prosperi, Libera Mari, Emma Pierucci, Sofia Riccucci, Melissa Marku, Asia Maccioni, Costanza Giuliani, Benedetta Giannini, Ilaria Cirilli, Vittoria Galassi, Benedetta Brasca, Giada Zega, Valeria Cardinali, Rachele Zucchiatti, Sofia Simoncini, Giorgia Polino, Alice Pizzirusso, Giorgia Dignani, Sofia Bellesi, Anna Branciari, Maria Maruda Brianna, Flavia Quaranta, Ludovica Zega, Sofia Mariottini, Angelica Sorbo.

Andrea Scoppa