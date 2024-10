Sparisce la Dieci Miglia. Ecco la Mezza Maratona

Mancano meno di due mesi alla 28ª esima edizione della Maratona di Reggio Emilia- Città del Tricolore- Trofeo Parmigiano Reggiano e l’organizzazione della Tricolore Sport Marathon è più attiva che mai.

La gara è in programma domenica 8 dicembre, con partenza alle 9 e arrivo in piazza della Vittoria. La grande novità di questa edizione riguarda la manifestazione collaterale: non più la Dieci Miglia, ma la prima edizione della Mezza Maratona di Reggio Emilia-Gran Premio Riunite.

Si tratta di una prova classica di km 21,097, solo competitiva, con partenza alle 10,30 a metà percorso della maratona (via Togliatti a Montecavolo) e stesso tracciato fino al traguardo di piazza della Vittoria. Previsto un servizio navetta, con partenza dei bus nei pressi del Centro Maratona-PalaBigi di via Guasco; vicino al punto di partenza della maratonina, a Montecavolo, ampia disponibilità di parcheggi e quartier generale presso la palestra della scuola primaria Mameli, con servizi igienici e spogliatoi.

La terza manifestazione della giornata, che andrà a comporre il trittico targato Tricolore Sport Marathon è invece un classico, l’ormai tradizionale non competitiva Run4Charity - Coop Alleanza 3.0 (4,2 km), con partenza e arrivo in piazza della Vittoria.

Il ricavato andrà a favore delle onlus del territorio che verranno svelate nelle tappe di avvicinamento all’eventodell’8 dicembre.

Tutti i dettagli delle tre gare, con la quota di maratona fissa sino al 31 ottobre, si possono trovare su www.maratonadireggioemilia.it

Della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore e della Mezza Maratona di Reggio Emilia-Gran Premio Riunite si parlerà anche alla nelle gare che precedono l’8 dicembre. In particolare alla maratona di Parma (20 ottobre) e alla due giorni della maratona di Venezia (25-26 ottobre), dove la Tricolore Sport Marathon sarà presente con un proprio stand e dove sarà possibile iscriversi, ricevendo un gadget in omaggio.

c.l.