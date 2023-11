Ginnastica. Ginnic Club, brilla il talento di Gamberini . Nella prova a corpo libero è sul gradino più alto

Giulia Gamberini, dell’Asd Ginnic Club, trionfa nella seconda prova del campionato individuale gold, junior e senior. A Rimini, nella categoria senior 2, Giulia sale sul gradino più alto del podio nella prova a corpo libero. L’eccellente esecuzione, con nuove diagonali e salti artistici di grande difficoltà, valgono per Gamberini anche il secondo posto nella classifica finale regionale, sempre a corpo libero. Grazie alla sua eleganza, potenza e precisione, Giulia è riuscita a staccare il pass per il ripescaggio a Civitavecchia per la fase Nazionale.Soddisfatto e orgoglioso per questo risultato ottenuto da una delle migliore elementi della sua società, lo storico presidente dell’asd Ginnic Club, Nando Macchiavelli.