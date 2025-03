Ginnastica. Gymic subito in ritmo. Podi e risultati al top

La società fiorentina di ritmica Gymic con le sue 19 atlete del settore agonistico, ha appena iniziato i Campionati e già si è distinta con podi e risultati importanti; la partenza quindi è stata davvero importante segno di un ottimo lavoro di preparazione dei mesi precedenti. Le 19 ginnaste suddivise in 4 squadre, 3 squadre allieve e 1 junior senior hanno iniziato i vari Campionati federali di squadra e individuali.

Le allieve della Ritmica Firenze Gymic, Elena Scialino, Bianca Vannini, Claudia Papi, Giulia Galli, Eleonora Biondi, Anita Luce Foti, Emma Pagani, Sofia Grasso, Vittoria Lo Russo, Guia Calamandrei, Bianca Meozzi, Denise Paoli, Aurora Bei, Sofia Brogi in preparazione del Campionato di squadra più prestigioso per la loro categoria, sono scese in pedana alla prima prova regionale e tutte e tre le squadre della Gymic hanno dimostrato il loro valore, ben seguite dagli istruttori, centrando due splendidi podi e un quarto posto. Una delle poche società toscane presenti con tutte e 3 le categorie di gara: Gold 1, Gold 2 e Gold 3.

Anche la squadra composta dalle atlete junior e senior della società fiorentina si sono distinte in Serie C a Cittadella chiudendo al quinto posto con più di 40 squadre in gara. Alice Fagnini, Greta Fornasini, Giulia Papi, Emma Bellucci hanno quindi iniziato il Campionato ai vertici delle classifica. Successivamente si sono nuovamente confermate anche a Pavia in occasione della seconda prova di Campionato.

Seguite da uno staff tecnico compatto e affiatato il gruppo agonismo della società Ritmica Firenze Gymic si è distinto subito alle prime gare, citiamo tutto lo staff tecnico: Serena Bosi, Sara Bronzetti, Elisa Sartiani, Emma Margheri, Eleonora Ferrari. I Campionati sono appena iniziati, adesso la società prosegue con la preparazione in vista delle prossime tappe. Una realtà in crescita nel cuore di Firenze con più di 200 iscritte alla ginnastica ritmica dai 4 anni ai 18 anni gestita dalla responsabile tecnica Serena Bosi. Avanti così per portare in alto il Giglio di Firenze e togliersi tante e meritate soddisfazioni.

F. Que.