GINNASTICA, I CAMPIONATI DI SOCIETA’ ALLIEVI E ALLIEVE. Ottimi risultati per Cetrone, Palmonari e Martelli

A Castelfranco Emilia, lo scorso fine settimana, si sono disputati i campionati di società Allievi e Allieve con lo scopo di ottenere la qualificazione alle finali nazionali. Daniele Cetrone, con 11’’07, migliora il primato personale sui 100 metri e giunge quinto a parimerito. Nei 200 corre in 21’’98, secondo. Sui 200 personale per Luca Martelli con 23’’47 mentre Antonio Pio Dettoli progredisce con 23’’51, dopo aver stracciato il suo vecchio Pb sui 100 con 11’’57. Alessandro Benazzi si supera sul salto triplo con 13,61, migliorandosi di 20 centimetri. Nel lungo atterra a 6,21. Nell’alto 1,73 per Filippo Venieri e 1,70 per Nicola Bertoni, con annesso Pb. Luca Martelli lima qualcosa al Pb sui 110, fermando il crono a 16’’56. Doppio record personale per Riccardo Nataloni, sui 2000 siepi (6’39’’95) e sui 400 hs, dove toglie due secondi e mezzo al Pb e chiude in 59’’54. La 4x400, formata da Luca Ciarrocchi, Riccardo Nataloni, Alessandro Tampellini e Marco Rondoni corre in 3’35’’04 conquistando il minimo per i campionati italiani individuali Allievi a Molfetta.

Al femminile brillano alcuni risultati delle imolesi con la maglia dell’atletica Lugo. Successo netto sui 5 chilometri di marcia per Beatrice Palmonari, che migliora il proprio record personale a 24’05’’80. Vince anche Giada Martelli negli 800 col tempo di 2’19’’71. Bene anche la compagna Letizia Mengozzi, che chiude in 2’24’’94. Rebecca Musto sale sul secondo gradino del podio sui 2000 siepi conquistando il pass per i campionati italiani di categoria con 8’00’’07 (8’10’’00 lo standard). Completa il tris delle medaglie il bronzo nei 1500 di Viola Di Renzo, in 5’10’’93 (oltre a un 11’’09’71 sui 3000). Dietro si piazza Letizia Mengozzi con 5’14’’44.

m.m.