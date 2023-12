Ginnastica. Il presidente di Pgf Mantero incontra il ministro. L’invito a Ferrara per visitare il PalaGym

Ieri a Fabriano il presidente della Palestra Ginnastica Ferrara Franco Mantero ha incontrato il Ministro

dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi, unitamente al presidente della Federazione Ginnastica Gherardo Tecchi.

Nella cittadina marchigiana il titolare del dipartimento per lo sport ha visionato la struttura dove si

allenano Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, le individualiste della Nazionale Italiana di Ritmica che

parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi 2024, impianto che necessita di urgenti lavori di adeguamento e

miglioramento. L’ingegner Mantero, nella sua veste di consigliere federale e responsabile della Commissione Impianti, ed il

numero 1 della FGI hanno illustrato al Ministro anche vari progetti in tema d’impiantistica sportiva, e non solo. Al termine il presidente della Pgf ha invitato il ministro a venire a Ferrara per visitare il

Palagym.