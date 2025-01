Ginnastica. Il sogno azzurro di Badii e Sicignano

Il sogno azzurro di Chiara Badii e Sofia Sicignano continua. Le due talentuose atlete della Raffaello Motto stanno svolgendo un nuovo trimestre di allenamenti con la squadra Nazionale Senior di ginnastica ritmica all’Accademia internazionale di Desio (Monza-Brianza): l’attività, che durerà sino al 31 marzo, è finalizzata alla formazione del nuovo gruppo azzurro per il quadriennio olimpico che porterà ai Giochi di Los Angeles 2028. Badii e Sicignano, insieme alle altre ginnaste selezionate, sono seguite dalla direttrice tecnica nazionale Emanuela Maccarani, coadiuvata dalle allenatrici Valeria Carnali e Svetlana Durdenskaya e dal preparatore atletico Enrico Bruscia.

Entrambe le ginnaste della società viareggina sono da tempo nel giro della Nazionale, prima a livello Junior e ora Senior, con frequenti convocazioni per stage, allenamenti e collegiali nonché partecipazioni a competizioni internazionali ed eventi speciali: a fine novembre sono state protagoniste sono state protagoniste di un’esibizione con la squadra nazionale femminile sulle note di “Sogna, Ragazzo, Sogna” di Roberto Vecchioni (nella versione in duetto con Alfa) al Gran Prix della Ginnastica a Genova. A Natale, invece, hanno partecipato all’evento “Christmas Gym – La festa delle medaglie”, organizzato dalla Federazione, andato in scena al Teatro Regio di Parma, incantando il pubblico con performance spettacolari e dall’altissimo livello tecnico.

“Sia per Chiara sia per Sofia questa è la prosecuzione di uno straordinario percorso sportivo e di vita – afferma Donatella Lazzeri, direttrice tecnica della Raffaello Motto –: la conferma per un ulteriore trimestre testimonia la grande considerazione di cui godono da parte dello staff tecnico federale. Per la nostra società essere rappresentata da ben due atlete in un contesto di così alto livello è una gratificazione e un riconoscimento per il lavoro portato avanti in questi anni”.