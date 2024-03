Ginnastica. Italia contro Francia. Primo test per le Farfalle

Torna la grande ritmica oggi alle 17.30 al PalaFitline di Desio con il bilaterale Italia-Francia, per testare la preparazione in vista degli Europei di Budapest a maggio. Saranno presenti le Farfalle Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Alessia Russo, Laura Paris, Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani, Giulia Segatori, Eleonora Tagliabue e Laura Zambolin. In pedana anche le individualiste Sofia Raffaeli (Fiamme oro), Milena Baldassarri (Aeronautica Militare), Viola Sella (Forza e Coraggio), Tara Dragas (ASU Udine) e Giorgia Galli (San Giorgio ’79). Non mancheranno le ginnaste dei Team junior tra cui Giorgia Colombo.

Ro.San.