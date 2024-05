Pallanuoto A2 femminile: le bolognesi partono bene, però devono cedere nel finale contro delle avversarie più toniche. La Rari Nantes ci prova, ma sorride la Lazio

RARI NANTES

10

LAZIO

13

RARI NANTES : Galbani, Toselli, Perna 2, Gnassi, Mazzia 3, Garofalo, Morselli, Lepore 2, Bertocchi, Redaelli, Marchetti 2, Toth 1, Ruggiero. All. Posterivo.

LAZIO: Acerbotti, Falso, Vargas, Caltabiano, Boldrini, Imola 1, Tori 4, Lomonte 3, Rugora, Rambaldi 4, Di Marcantonio, Rovetta 1, Di Giulio. All. Spagnoli.

Arbitri: Mazzoccoli e Scarselli.

Note: parziali 5-3, 2-3, 1-3, 2-4.

La Rari Nantes cede con l’onore delle armi. La decisiva gara 3 della semifinale promozione va alla Lazio che si impone in uno Sterlino ribollente non solo per il caldo climatico, ma anche per il tifo appassionati dei tifosi delle due squadre. Una bella cornice di pubblico ha fatto da platea al confronto che ha assegnato un posto in finale.

La splendida corsa della giovanissima Rari Nantes di coach Andrea Posterivo termina qui, ma onore a Veronica Perna e compagni che hanno lottato, dal primo all’ultimo minuto, facendo il massimo sforzo e pagando la stanchezza nel finale di match e le troppe espulsioni, alcune delle quali dubbie, concesse dalla coppia arbitrale. Si chiude la stagione delle Rarigirls, una stagione che va in archivio in maniera comunque molto positiva. Ripartita quest’anno con una formazione molto ringiovanita e che fa perno sulle ragazze del proprio settore giovanile, la Rari ha chiuso seconda la stagione regolare arrivando ad un passo dal sogno della finalissima, dove accede invece la Lazio e dove le capitoline affronteranno il Volturno. Peccato perché nella decisiva gara 3 la Rari Nantes era partita oltretutto col piede giusto.

Subito avanti 3-0 e poi 5-1 con Perna (2), Lepore, Marchetti e Toth, le bolognesi si fanno avvicinare dalla Lazio nel finale del primo parziale. La Rari tiene a lungo la testa anche nella seconda frazione di gioco grazie alle reti di Mazzia e Lepore e chiude avanti 7-6 all’intervallo, ma anche nella ripresa arrivando sull’8-7 a meta terza frazione. Qui le energie vengono meno e la Lazio opera il definitivo sorpasso con la doppietta di Mazzia che non basta a ribaltare di nuovo la partita.

Finisce con la vittoria della Lazio, ma onore alla Rari Nantes che lotta, ci prova e saluta con orgoglio un’annata comunque molto positiva.

Filippo Mazzoni