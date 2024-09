Ginnastica. La Pgf parte lanciata su più fronti. Steven Matteo brilla in Germania

Dopo aver vissuto i sogni olimpici, ecco che ricomincia la stagione di Artistica, Ritmica e Judo della Palestra Ginnastica Ferrara, e si comincia subito al meglio, con tante medaglie.

Nell’Artistica Steven Matteo inizia alla grande la sua terza stagione come prestito nelle file del TSV Monheim nella 2^ Bundesliga tedesca, con i bavaresi che si aggiudicano la prima di campionato contro il VfL Kirchheim unter Teck, anche grazie al nostro, che vince tutti e tre gli scontri diretti nel quale è stato impegnato, risultando migliore di giornata a cavallo e volteggio e secondo alla sbarra. Da segnalare che Matteo era reduce da una settimana impegnativa, convocato a Milano assieme al tecnico Claudio Pasquali per l’allenamento collegiale dei gruppi nazionali Junior e Senior.

Tra le mura di casa è andata in scena sabato la 1^prova regionale Gold di artistica maschile, a squadre per gli Allievi, individuale per Junior e Senior. Negli allievi vittoria per le squadre della PGF tra i Gold 1 (Francesco Bertarelli, Andrea Bertasi, Federico Fogli, Ettore Malacarne e Matteo Ticcò) e Gold 3 (Matteo Gessi, Marius Manole e Mattia Massarenti), terza piazza per i Gold 2 (Josè Alberto Brina Kiokia, Matteo Cacioppo e Kevin Rimessi). Tra gli Junior 1 Luca Marchi si aggiudica la prova All Around e negli Junior 3 Tommaso Bertarelli è d’oro nelle specialità di Corpo Libero e Volteggio.

Soddisfazione per il pool tecnico formato da Claudio Pasquali,

Emanuele Menegozzo, Lorenza Lorja e Martina Ardizzoni per questa prima stagionale.

Ritmica in gara a Formigie e grande esordio tra le Gold per Marta Bonini e Sofia Buriani: domenica, nella 1^prova del Campionato regionale Emilia-Romagna di specialità Gold, le ginnaste allenate da Elena Zoboli si sono classificate al terzo posto e ora guardano con grande attenzione la 2^ prova che si svolgerà a San Marino il 5-6 ottobre.

Infine, judo a Castelmaggiore con il primo allenamento regionale della stagione sportiva 2024/2025. A questo erano presenti tanti judoisti della Pgf, guidati nella trasferta dal maestro Antonino Cairone.