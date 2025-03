Ginnastica, la Virtus Pasqualetti in corsa per lo scudetto. La final eight il 3 maggio a Firenze

La Virtus Pasqualetti è tra le magnifiche otto che il 3 maggio a Firenze gareggeranno per il titolo italiano di ginnastica. A Desio i maceratesi hanno disputato l’ultima prova del campionato classificandosi al quarto posto. La gara è stata vinta dalla Gymnastic Romagna Team con 476 netto, al secondo posto con 472.800 punti la Ginnastica Pro Carate, sul terzo gradino l’Ares (464,550). Quarta la Virtus Pasqualetti (463.000), seguita da Artistica Brescia (461.900), sesta Ginnastica Ferrara (457.850), al settimo e ottavo posto chiudono rispettivamente Ginnastica Sampietrina (456.600) e Spes Mestre (456.350). Queste squadre si contenderanno il titolo italiano, retrocedono Ginnastica Salerno, Ghislanzoni Gal e Panaro Modena.

"A Desio – ricorda Sergio Kasperskyy, tecnico della Virtus Pasqualetti – abbiamo accusato l’infortunio di Tommaso De Vecchis che ci ha costretto a rivedere i piani considerando che copriva tre attrezzi". La formazione maceratese può contare su Leo Saladino, ginnasta della nazionale francese, che a Desio ha gareggiato nel cavallo a maniglie (13 punti), agli anelli (13,300), alle parallele (12,900) e alla sbarra (13). La squadra era poi formata da Matteo Levantesi (foto), Andrea Cingolani, Filippo Castellaro e, per l’appunto, da Tommaso De Vecchis. "In questo periodo – anticipa Kasperskyy – cercheremo di stabilizzare quanto abbiamo fatto e a riprendere qualcosa di nuovo". In vista della finale del 3 maggio si lavorerà per recuperare De Vecchis e per avere Levantesi ai suoi consueti livelli dopo un periodo segnato da qualche problema fisico.