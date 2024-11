Ginnastica L’atleta under 15 del Cervia protagonista al campionato Gold Junior, terza Ludovica Ajello. Margherita Fucci resta reginetta d’Italia

Margherita Fucci si è confermata campionessa d’Italia. L’atleta 15enne del Cervia Ginnastica è stata la grande protagonista a Campobasso nell’ultima tappa del Campionato Italiano Gold Junior, chiudendo al primo posto nella gara All Around (quella in cui si sommano le prestazioni con tutti i quattro gli attrezzi) della categoria Junior 3, con ben quattro punti di vantaggio sulla seconda. La sua prestazione è stata ottima in tutti gli esercizi, mostrando una netta superiorità sulle avversarie. Applausi anche per Ludovica Ajello, atleta classe 2011, terza nella categoria Junior 1. La ginnasta non aveva brillato nel cerchio, nelle clavette e nel nastro, qualificandosi da ottava alla final eight con 2,5 punti di ritardo dalla prima, ma nella palla è stata perfetta, tanto da risalire posizioni fino al terzo posto. Per il Cervia Ginnastica hanno gareggiato anche Gloria Ragazzini nella Junior 2, Martina Reggiani e Caterina Maltoni, ex Farfalla Junior nel 2023 e arrivata undicesima nella categoria Senior, e Margherita Ravaioli nella Junior 3. "Siamo davvero soddisfatte delle nostre ginnaste – spiega Simona Ravaioli allenatrice delle cervesi insieme a Yana Siniel’nikova e Natalia Putko – perché Margherita è stata bravissima a confermarsi e non è mai semplice ripetere i buoni risultati della stagione precedente, e Ludovica ha compiuto una grandissima rimonta. Tutte le ragazze sono state davvero brave. Ora ci concentriamo sui prossimi impegni per terminare la stagione poi inizieremo a lavorare per il campionato a squadre di serie A1, dove parteciperemo per la prima volta e vogliamo arrivare pronte ad una manifestazione così prestigiosa". Un’altra soddisfazione arriva da Allegra Jakic che per tutto il mese di novembre si allenerà a Desio con la squadra italiana di ginnastica ritmica delle "Farfalle".

Luca Del Favero