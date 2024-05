Ginnastica: le gare delle allieve nel torneo di Silver serie D. La Biancoverde fa esperienza e centra un quinto posto a Carpi

Nella fase regionale del campionato Silver serie D sono scese in campo a Carpi le ginnaste più giovani del settore Promozionale e alcune ginnaste del corso avanzato PrePro di Ginnastica Biancoverde. Parte la squadra nel livello LB base composta dalle allieve Silvia Sgalaberni, Greta Vannini, Francesca Pipinato, Victoria Raimondi, Margot Masha, e Vittoria Bianchi. Tutte eseguono degli ottimi esercizi in particolare alla trave e al corpo libero dove non commettono nessun errore, riuscendo ad aggiudicarsi il quinto posto a solo un punto dal podio. Seguono le squadre del livello LA avanzato, la prima formata da Vitoria Cokani, Clara Ferretti, Rachele Molinaro e Nicole Bagnara e la seconda da Emily Iarusso, Talita Tassinari, Matilde Gramantieri e Anna Scheda. Entrambe le squadre, composte da ginnaste alle primissime esperienze in un campo gara di questo livello, commettono alcuni errori ma si dimostrano unite e affiatate in una gara che si chiude con un buon piazzamento di metà classifica, rispettivamente al 12esimo posto per la prima squadra e al 15esimo per la seconda.

m. m.